Втрати ворога на 23 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 673-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,522 млн.

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Втрати ворога на 23 вересня 2026 року

  • особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб
  • танків – 12 367 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.
  • артилерійських систем – 50 216 (+32) од.
  • РСЗВ – 2 152 (+1) од.
  • засобів ППО – 1 665 (+2) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.
  • крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од.
  • підводних човнів – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 152 553 (+380) од.
  • спеціальної техніки – 4 737 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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