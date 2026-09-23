Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 23 вересня: ЗСУ ліквідували 1 560 окупантів та 32 артсистеми
Втрати ворога на 23 вересня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 673-тю добу повномасштабної війни перевищили 1,522 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 23 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб
- танків – 12 367 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.
- артилерійських систем – 50 216 (+32) од.
- РСЗВ – 2 152 (+1) од.
- засобів ППО – 1 665 (+2) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 152 553 (+380) од.
- спеціальної техніки – 4 737 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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