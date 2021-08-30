Таліби відмовилися створювати зону безпеки в Кабулі під контролем ООН

Представники радикального угруповання Талібан відмовилися від пропозиції створити зону безпеки в Кабулі для гуманітарних операцій.

Відповідну заяву зробив представник катарського офісу руху Сохаїл Шахін. За його словами, у створенні зони безпеки для гуманітарних операцій в Кабулі немає необхідності.

– У цьому немає необхідності. Афганістан – незалежна країна. Чи можемо ми створити таку зону у Франції або Великій Британії? – зазначив він.

FLASH INFO ????????/???????? Le porte-parole des talibans Suhail Shaheen déclare qu’il n’est pas “nécessaire” de créer une “safe zone” à Kaboul, pour continuer les opérations humanitaires puisque “chaque Afghan pourra” voyager “à l’étranger”.???? (France Info) pic.twitter.com/NN4TMnox6f — L’Actu En Direct ✨ (@Actu_EnDirect) August 29, 2021

Крім того, Сохаїл Шахін додав, що кожен житель Афганістану зможе виїхати за кордон після 31 серпня, якщо захоче. Для цього будуть потрібні відповідні документи, зокрема паспорт і наявність візи.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Кабулі потрібно створити зону безпеки для захисту гуманітарних операцій.

За його словами, 30 серпня Франція і Велика Британія звернуться до ООН із закликом про створення такої зони в столиці Афганістану та представлять проект відповідної резолюції.

Країни хочуть, щоб контроль за нею залишався в ООН. Зону безпеки хочуть створити, щоб на її території змогли перебувати афганці, які не встигли вилетіти з країни після зміни влади.