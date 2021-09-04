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Дмитро Кудрявцев |

Байден розпорядився розсекретити результати розслідування терактів 11 вересня

Джо Байден

Федеральне Бюро Розслідувань Сполучених Штатів Америки розсекретить документи, пов’язані з розслідуванням терористичних актів 11 вересня 2001 року.

Відповідне розпорядження міністерству юстиції віддав президент США Джо Байден, повідомляє прес-служба Білого Дому.

Наказ вимагає від генерального прокурора оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

В свою чергу сім’ї жертв подали позов до федерального суду Нью-Йорка проти уряду Саудівської Аравії, яке вони звинувачують в причетності до терактів.

Вони вимагають оприлюднити інформацію про те, хто саме фінансував і підтримував терористів, які здійснили атаку на вежі-близнюки.

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Сім’ї жертв вважають, що розсекречена раніше ФБР інформація проливає недостатньо світла на відповідні події.

Крім того, вони також виступали проти участі Байдена в поминальній церемонії в разі, якщо він не віддасть розпорядження про повне розсекречення інформації про теракти.

Джерело: прес-служба Білого Дому

Фото: Depositphotos

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