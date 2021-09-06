Бойовики радикального ісламського руху Талібан заявили, що домовились із ООН про продовження постачання гуманітарної допомоги в Афганістан.

Про це повідомляє представник руху талібів Сухейль Шахін і зазначає, що продовження гуманітарної допомоги пообіцяв заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

– Мулла А. Барадар, заступник Аміра, голова Ісламського Емірату Афганістан з політичних питань та керівник PO та його делегація зустрілися сьогодні з заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань МЗС у Кабулі Мартіном Гріффітсом, – пише у своєму Twitter Сухейль Шахін.

2/2

to the Afghan people, saying he would call for further assistance to Afghanistan during the coming meeting of donor countries. The IEA delegation thanked the UN delegation, assuring them of cooperation and provision of needed

facilities. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021

За словами таліба, ООН пообіцяла продовжити гуманітарну допомогу афганському народу та заявила, що закличе інших до подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів.

Конференція Організації Об’єднаних Націй для вирішення питання щодо Афганістану планується на 13 вересня у Женеві.

Ситуація в Афганістані

15 липня владу в Афганістані захопила радикальна ісламська організація Талібан.

Це сталося після того, як США вивели з країни війська, що пробули там 20 років.

Бойовики захопили владу в Кабулі і проголосили про закінчення війни та встановлення свого режиму в Афганістані.

Також Таліби оголосили про створення нової держави – “Ісламського Емірату Афганістан”.

Детальніше про війну в Афганістані та антигуманний режим талібів, читайте на Фактах ICTV.