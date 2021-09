Бойовики радикального ісламського руху Талібан заявили, що домовились із ООН про продовження постачання гуманітарної допомоги в Афганістан.

Про це повідомляє представник руху талібів Сухейль Шахін і зазначає, що продовження гуманітарної допомоги пообіцяв заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

2/2

to the Afghan people, saying he would call for further assistance to Afghanistan during the coming meeting of donor countries. The IEA delegation thanked the UN delegation, assuring them of cooperation and provision of needed

facilities.

— Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) September 5, 2021