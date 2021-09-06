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Софія Зінов'єва |

Талібан заявив про досягнення домовленості із ООН щодо гуманітарної допомоги

Талибан в Афганистане

Бойовики радикального ісламського руху Талібан заявили, що домовились із ООН про продовження постачання гуманітарної допомоги в Афганістан.

Про це повідомляє представник руху талібів Сухейль Шахін і зазначає, що продовження гуманітарної допомоги пообіцяв заступник генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

– Мулла А. Барадар, заступник Аміра, голова Ісламського Емірату Афганістан з політичних питань та керівник PO та його делегація зустрілися сьогодні з заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань МЗС у Кабулі Мартіном Гріффітсом, – пише у своєму Twitter Сухейль Шахін.

За словами таліба, ООН пообіцяла продовжити гуманітарну допомогу афганському народу та заявила, що закличе інших до подальшої допомоги Афганістану під час майбутньої зустрічі країн-донорів.

Конференція Організації Об’єднаних Націй для вирішення питання щодо Афганістану планується на 13 вересня у Женеві.

Ситуація в Афганістані

15 липня владу в Афганістані захопила радикальна ісламська організація Талібан.

Це сталося після того, як США вивели з країни війська, що пробули там 20 років.

Бойовики захопили владу в Кабулі і проголосили про закінчення війни та встановлення свого режиму в Афганістані.

Також Таліби оголосили про створення нової держави – “Ісламського Емірату Афганістан”.

Детальніше про війну в Афганістані та антигуманний режим талібів, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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