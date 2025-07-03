РФ атакувала ТЦК у Полтаві: сталися пожежі, є загиблі та поранені

У четвер, 3 липня, російські агресори обстріляли Полтаву, в результаті чого є постраждалі та загиблі, зокрема – серед цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ

Удар по ТЦК у Полтаві – що відомо

Зазначається, що одне з влучань спровокувало пожежу в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП.

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– Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема серед цивільних, – йдеться у повідомленні.

У Полтавській ОВА пізніше доповнили, що, за попередньою інформацією, загинули двоє людей, ще 11 – поранено.

– На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби. Вкотре закликаю: під час повітряної тривоги перебувайте в укритті, – підкреслили в ОВА.

Раніше російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, розташованому на території Полтавської області.

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