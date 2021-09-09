З аеропорту Кабулу вилетів перший чартерний рейс після того, як Афганістан залишили військові сили США.

9 вересня літак компанії Qatar Airways евакуєю групу іноземних громадян з Кабулу в Доху.

Виліт комерційного рейсу відбувся одразу після того, як таліби все ж погодились на те, щоб група іноземців, зокрема американців, покинула країну.

Один з американських чиновників розповів журналістам, що на борту першого чартеру з Кабулу перебувають летять громадяни США, власники грін-карт і представники інших країн, зокрема німці, угорці і канадці.

Евакуація з Афганістану

Після захоплення в Афганістані влади радикальним ісламським угрупованням Талібан країни почали масово евакуйовувати працівників своїх посольств.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що наразі про евакуацію просять 159 громадян України.

Вони звернулись до МЗС через українське посольство в Ірані та Таджикістані, а детальніше про евакуацію з Афганістану, читайте на Фактах ICTV.