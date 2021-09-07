У КНДР в четверг, 9 вересня, може пройти масштабний військовий парад за участі близько 10 тис. військовослужбовців.

Південнокорейське інформаційне агентство повідомляє, що парад може відбутися вночі, а під час нього промарширують понад 10 тис. військових.

За даними джерел, парад відбудеться саме 9 вересня, оскільки це річниця заснування Корейської народно-демократичної республіки.

– При тісній координації між розвідувальними органами Південної Кореї та США наші військові уважно стежать за підготовкою Півночі до великомасштабних заходів, таких як військовий парад, – повідомив представник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї полковник Кім Чон Нак.

Також припускають, що під час заходу Північна Корея може передати певне послання до Сполучених Штатів та Південної Кореї.

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Наприкінці літа 2021 року КНДР перезапустила ядерний реактор з виробництва плутонію, який не працював з 2018 року.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) та висловили занепокоєння у річному звіті.

Джерело: Yonhap