14 вересня в Нью-Йорку стартує двотижнева 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Загальні дебати розпочнуться у вівторок 21 вересня й триватимуть до понеділка 27 вересня.

Цьогоріч кожній країні дозволено прибути делегацією у складі п’яти осіб. Тоді як торік ювілейна сесія Генасамблеї ООН відбувалася в дистанційному форматі.

Також 14 вересня виконувати повноваження голови Генасамблеї ООН почне Абдулла Шахіда, який до цього очолював міністерство закордонних справ Мальдівів.

Загальній дискусії передуватимуть теми коронавірусу та зміни клімату.

Йтиметься, зокрема, й про нерівність розподілу вакцин у світі. Очікується, що ці теми порушуватимуть лідери країн, які борються за доступ до препаратів проти Covid-19. Представники цих держав братимуть участь у сесії дистанційно.

До порядку денного 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН внесений і розгляд питання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

За це питання більшість членів Генасамблеї проголосували 10 вересня.

Відвідати 76-у сесію Генеральної асамблеї ООН має намір і президент України Володимир Зеленський. Про плани глави держави повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров ще 8 вересня.

Джерело: Foreign Brief