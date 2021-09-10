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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

На сесії Генасамблеї ООН розглянуть ситуацію на окупованих територіях України

Генасамблея ООН

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України внесена до порядку денного 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку у вересні.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

– Щойно більшістю голосів (за – 71, проти – 12, утрималися – 45) Генеральна асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту Ситуація на тимчасово окупованих територіях України і внесення його в проект порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї, – написала вона у Twitter.

Джапарова подякувала усім країнам, які підтримали Україну під час голосування.

За її словами, ситуація на Донбасі та в Криму залишається в полі зору Генасамблеї ООН.

– Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують тільки на загальний осуд, – додала український дипломат.

 

Президент України Володимир Зеленський, який минулого тижня повернувся зі США, знову збирається до Сполучених Штатів – саме для участі у 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Вона відкривається 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок, 21 вересня, і триватимуть до понеділка, 27 вересня.

Фото: Depositphotos

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