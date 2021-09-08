Зеленський готується до ще одного візиту у США у вересні

Президент України готується до ще одного візиту в США. Цього разу глава держави відвідає Нью-Йорк для участі у 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Про це заявив прес-секретар президента Сергій Никифоров.

76-та сесія Генеральної асамблеї ООН відкривається 14 вересня 2021 року. Загальні дебати розпочнуться у вівторок 21 вересня і триватимуть до понеділка 27 вересня.

1 вересня у Вашингтоні вже відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президент США приймав українського колегу в Овальному кабінеті Білого дому.

За підсумками зустрічі Джо Байден сказав, що у США та України спільні цінності, наголосивши, що Сполучені Штати залишаються прихильниками її суверенітету та територіальної цілісності.

Зі свого боку Володимир Зеленський передав американському колезі список 450 полонених українців і попросив сприяння у їхньому звільненні.

Крім того, 1 вересня Україна і США підписали стратегічну оборонну рамкову угоду, яка створює основу для посилення співробітництва країн у сфері оборони та безпеки, зокрема кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією та протидії російській агресії.

Новий пакет допомоги обсягом $60 млн включає бронебійні системи Джавелін та інше оборонне летальне й нелетальне озброєння, яке допоможе Україні захищати себе.

Джерело: Телеканал Дом