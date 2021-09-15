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Тетяна Забожко |

Через шторм Ніколас у США майже 250 тис. будинків залишилися без світла

Через шторм Ніколас у США майже 250 тис. будинків залишилися без світла

У Техасі та Луїзіані майже чверть мільйона будинків залишилися без електроенергії через шторм Ніколас.

У Національному центрі ураганів зазначили, що шторм досягнув позначки першої категорії, оскільки рухався зі швидкістю 120 км/год. Згодом його швидкість зменшилася до 56 км/год.

У Х’юстоні скасували заняття в школах, закрили кілька центрів тестування та вакцинації проти коронавірусу та скасували концерт британського виконавця Гаррі Стайлса.

За прогнозом експертів, через шторм Ніколас сильні дощі знову вкриють ту частину штату, яка дуже постраждала від урагану Харві в 2017 році.

Тоді за чотири дні випало 152 см опадів та загинуло 68 людей, зокрема 36 – у районі Х’юстона.

Наразі в Національному центрі ураганів прогнозують, що шторм вгамується в четвер, однак рухається він, як і всі інші протягом останніх десятиліть, повільніше.

Джерело: NBC News

Фото: Dreamstime

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