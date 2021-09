У Техасі та Луїзіані майже чверть мільйона будинків залишилися без електроенергії через шторм Ніколас.

У Національному центрі ураганів зазначили, що шторм досягнув позначки першої категорії, оскільки рухався зі швидкістю 120 км/год. Згодом його швидкість зменшилася до 56 км/год.

У Х’юстоні скасували заняття в школах, закрили кілька центрів тестування та вакцинації проти коронавірусу та скасували концерт британського виконавця Гаррі Стайлса.

За прогнозом експертів, через шторм Ніколас сильні дощі знову вкриють ту частину штату, яка дуже постраждала від урагану Харві в 2017 році.

Тоді за чотири дні випало 152 см опадів та загинуло 68 людей, зокрема 36 – у районі Х’юстона.

MAJOR LIGHTNING in inner core of Tropical Storm Nicholas at Matagorda Beach TX #Nicholas pic.twitter.com/MgOZ0qNOT2

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 14, 2021