У США група біженців напала на військову у таборі біженців

Група афганців атакувала жінку-військовослужбовця Сполучених Штатів Америки у таборі біженців, який розташований на військовій базі Форт-Блісс, штат Нью-Мексико.

Інцидент стався ще 19 вересня, проте відомо про нього стало тільки зараз.

Федеральне бюро розслідувань вже почало перевірку за даним фактом. В свою чергу керівництво бази пообіцяло посилити заходи безпеки.

Крім того, в іншому таборі біженців, який знаходиться в штаті Вісконсін поблизу бази Форт-Маккой – протягом тижня заарештували ще двох афганців.

32-річного Мохаммада Харуна Імаада підозрюють у вбивстві власної дружини, а 20-річного Бахрулла Нурі – у спробі розбещення неповнолітньої.

При цьому американські чиновники наполягають, що всіх афганців, яких вивозили з країни, ретельно перевірили перед вильотом до США.

На сьогодні у США створено два табори біженців для мешканців Афганістану, яких було евакуйовано після захоплення влади у країні бойовиками терористичної організації Талібан.

Один з них розташований у Форт-Бліссе, де знаходиться понад 10 тисяч біженців, а другий – у Форт-Маккей – там проживають 13 тисяч осіб.