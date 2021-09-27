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Абрамова Юлія |

Мером Берліна вперше в історії Німеччини стане жінка

Мером Берліна вперше в історії Німеччини стане жінка

Першою жінкою-мером столиці Німеччини стане кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини – 43-річна Франциска Ґіффай.

Вона раніше була міністром у справах сім’ї в національному уряді Ангели Меркель.

Франциска Ґіффай могла очолити СДПН на національному рівні.

У травні пішла з посади міністра після скандалу, пов’язаного з плагіатом – у її докторській дисертації знайшли запозичення.

У червні 2021-го комісія Вільного університету Берліна позбавила Ґіффай докторського ступеня. Президія університету одностайно ухвалила таке рішення після консультацій та перевірки дисертації Ґіффай.

Німецькі соціал-демократи (СДПН) перемогли на регіональних виборах і очолили уряд в Берліні.

СДПН набрала 21,4% в Берліні, що трохи нижче 21,6%, які вони набрали 2016 року, водночас Зелені набрали 18,9%, а Ліві — 14%.

Прогнозують, що СДПН планує продовжити свою нинішню коаліцію в мерії з Зеленими та Лівими.

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Фото: Franziska Giffey

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