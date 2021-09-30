Повертайтеся в Білорусь: Польща розіслала СМС на телефони нелегалів

Нелегали, які намагаються пробратися на територію Польщі з Білорусі, отримали СМС від МВС країни із закликом повертатися назад. Загалом розіслано понад 30 тис. таких повідомлень.

– Польський кордон закрито. Білоруська влада вам збрехала. Повертайтеся назад до Мінська, – йдеться в повідомленні МВС Польщі.

До нього прикріплене посилання на тексти різними мовами з попередженням про те, що незаконний перетин кордону Польщи може загрожувати арештом.

Польща на кордоні з Білоруссю ввела надзвичайний стан і вибудувала огорожу з колючим дротом. Варшава звинувачує Мінськ у тому, що саме він створив хаос на кордоні, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС.

Багато мігрантів застрягли в прикордонній зоні, і така ситуація триває вже два місяці.