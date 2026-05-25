Росія, імовірно, заглушила GPS-сигнал літака Королівських ВПС Великої Британії, на борту якого перебував міністр оборони Джон Гілі.

Росія заглушила GPS літака Королівських ВПС: що відомо

За даними видання, інцидент стався у четвер, 21 травня, коли літак Dassault Falcon 900LX повертався до Великої Британії після візиту Джона Гілі до Естонії.

Міністр оборони Великої Британії відвідував британських військових, дислокованих у країні НАТО неподалік російського кордону.

Під час польоту поблизу території РФ на борту виникли проблеми з навігацією та зв’язком.

Повідомляється, що GPS літака був відключений майже на весь тригодинний переліт. Через це пілоти були змушені використовувати альтернативну систему навігації.

Крім того, у пасажирів перестали працювати смартфони та ноутбуки — пристрої не могли підключитися до інтернету.

За інформацією The Times, британська сторона вважає, що за інцидентом стоїть Росія.

Водночас наразі не відомо, чи був літак із Джоном Гілі навмисною ціллю.

У британському Міноборони наголосили, що Королівські ВПС мають підготовку для дій у подібних ситуаціях.

— Це безрозсудне втручання Росії, але Королівські ВПС добре підготовлені до боротьби з такою діяльністю, — цитує видання джерело в оборонній сфері.

За даними ЗМІ, інцидент із літаком Джона Гілі стався через кілька днів після небезпечного перехоплення британського розвідувального літака Rivet Joint над Чорним морем.

За даними Міноборони Великої Британії, російські винищувачі Су-35 та Су-27 кілька разів небезпечно зближувалися з британським літаком.

Один із Су-35 пролетів настільки близько, що на британському літаку спрацювали аварійні системи та відключився автопілот.

Також один із Су-27 пролетів орієнтовно за шість метрів від носа літака Rivet Joint та здійснив шість небезпечних проходів.

У Лондоні назвали це найнебезпечнішим інцидентом із британським літаком над Чорним морем із 2022 року.

Подібний випадок уже траплявся раніше. У березні 2024 року росіяни заглушили GPS-сигнал літака Королівських ВПС, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Тоді літак повертався з Польщі до Великої Британії, а супутниковий сигнал був відсутній близько 30 хвилин під час польоту поблизу російської території.

