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Дмитро Кудрявцев |

Біля мечеті в Кабулі пролунав вибух: є жертви та поранені

Ісламський террорист

У неділю, 3 жовтня, в афганській столиці Кабул пролунав вибух біля мечеті, внаслідок якого загинули як мінімум дві особи.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Саїда Хосте, чотири людини постраждали, проте точне число поранених уточнюється.

Всіх постраждалих в результаті вибуху, який пролунав неподалік мечеті, де проходила похоронна церемонія, госпіталізували.

За неофіційними даними, загинули 12 осіб, ще 32 отримали поранення. Всі поранені були мирними мешканцями, які брали участь в обряді.

Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт в афганській столиці.

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Таліби, які захопили країну, оточили територію, де пролунав вибух. Місцеві правоохоронні органи не виключають, що за нападом стояла терористична організація Ісламська Держава, яка продовжує ворогувати з Талібаном.

Джерело: Hindustan Times

Фото: Depositphotos

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