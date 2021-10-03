Біля мечеті в Кабулі пролунав вибух: є жертви та поранені

У неділю, 3 жовтня, в афганській столиці Кабул пролунав вибух біля мечеті, внаслідок якого загинули як мінімум дві особи.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Саїда Хосте, чотири людини постраждали, проте точне число поранених уточнюється.

Всіх постраждалих в результаті вибуху, який пролунав неподалік мечеті, де проходила похоронна церемонія, госпіталізували.

За неофіційними даними, загинули 12 осіб, ще 32 отримали поранення. Всі поранені були мирними мешканцями, які брали участь в обряді.

#BREAKING #AFGHANISTAN ???? KABUL: DEADLY BLAST IN EIDGAH MOSQUE ????!???? Bomb targets Eidgah Mosque in #KABUL, where a memorial service was being held for the mother of Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid.

At least 12 killed, 30 injured. #BreakingNews #Video #Explosion #Blast pic.twitter.com/cvxkVxellP — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 3, 2021

Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт в афганській столиці.

Читайте Талібан заборонив жінкам відвідувати заняття в Кабульському університеті

Таліби, які захопили країну, оточили територію, де пролунав вибух. Місцеві правоохоронні органи не виключають, що за нападом стояла терористична організація Ісламська Держава, яка продовжує ворогувати з Талібаном.

Джерело: Hindustan Times