Біля мечеті в Кабулі пролунав вибух: є жертви та поранені

У неділю, 3 жовтня, в афганській столиці Кабул пролунав вибух біля мечеті, внаслідок якого загинули як мінімум дві особи.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Саїда Хосте, чотири людини постраждали, проте точне число поранених уточнюється.

Всіх постраждалих в результаті вибуху, який пролунав неподалік мечеті, де проходила похоронна церемонія, госпіталізували.

За неофіційними даними, загинули 12 осіб, ще 32 отримали поранення. Всі поранені були мирними мешканцями, які брали участь в обряді.

Bomb targets Eidgah Mosque in Kabul, where a memorial service was being held for the mother of Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid.

