Колишній прем’єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт звинуватила 20-го президента Франції Валері Жискара д’Естена у домаганні під час зустрічі у французькому посольстві в Копенгагені, що проходила понад 10 років тому.

Про це Торнінг-Шмідт написала у своїх мемуарах.

– Я побачила, що Жискар д’Естен сів поруч зі мною. Він схопив мене за стегно, протягнувши руку під столом. Це було абсолютно божевільно. Я не розуміла, що відбувається. Тож вирішила пересісти на інше місце, – написала вона.

Торнінг-Шмідт відзначила, що сьогодні це б назвали сексуальним домаганням, але тоді це не було так.

– Був інший час, але я сприйняла це як недоречний випадок. Мене ця ситуація дуже розлютила, – сказав Торнінг-Шмідт.

Зустріч, яку очолював сам Жискар, проходила орієнтовно у 2002 році у межах з’їзду політиків. Мета заходу – розробка конституції Європейського союзу.

На той час французький політик вже не був президентом, але брав участь у засіданнях Конституційної ради Франції. А Торнінг-Шмідт ще не була прем’єр-міністром, на початку 2000-х вона була депутатом Європарламенту.

Жискара помер у грудні 2020 року у віці 94 років.

Відзначимо, що 54-річна Гелле Торнінг-Шмідт була першою жінкою, яка очолила уряд Данії у 2011-2015 роках.

Вона була лідером Соціал-демократичної партії. Після відходу з уряду керувала групою допомоги Save the Children у 2016-2018 роках.

Джерело: France24