Колишній прем’єр-міністр Данії Хелле Торнінг-Шмідт звинуватила 20-го президента Франції Валері Жискара д’Естена у домаганні під час зустрічі у французькому посольстві в Копенгагені, що проходила понад 10 років тому.
Про це Торнінг-Шмідт написала у своїх мемуарах.
– Я побачила, що Жискар д’Естен сів поруч зі мною. Він схопив мене за стегно, протягнувши руку під столом. Це було абсолютно божевільно. Я не розуміла, що відбувається. Тож вирішила пересісти на інше місце, – написала вона.
Торнінг-Шмідт відзначила, що сьогодні це б назвали сексуальним домаганням, але тоді це не було так.
– Був інший час, але я сприйняла це як недоречний випадок. Мене ця ситуація дуже розлютила, – сказав Торнінг-Шмідт.
Зустріч, яку очолював сам Жискар, проходила орієнтовно у 2002 році у межах з’їзду політиків. Мета заходу – розробка конституції Європейського союзу.
На той час французький політик вже не був президентом, але брав участь у засіданнях Конституційної ради Франції. А Торнінг-Шмідт ще не була прем’єр-міністром, на початку 2000-х вона була депутатом Європарламенту.
Жискара помер у грудні 2020 року у віці 94 років.
Відзначимо, що 54-річна Гелле Торнінг-Шмідт була першою жінкою, яка очолила уряд Данії у 2011-2015 роках.
Вона була лідером Соціал-демократичної партії. Після відходу з уряду керувала групою допомоги Save the Children у 2016-2018 роках.
Джерело: France24