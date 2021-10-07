Група слідчих назвала ім’я серійного вбивці Зодіака через півстоліття

Незалежна група розслідувачів у США заявила, що розкрила таємницю серійних вбивств у Каліфорнії наприкінці 1960-х років та встановила особу серійного маніяка під прізвиськом Зодіак.

Група The Case Breakers, яка складається із 40 колишніх слідчих правоохоронних органів, використала для ідентифікації вбивці нові показання та судово-медичні докази. Про це йдеться у їхньому релізі.

– The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators. Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h — LADbible (@ladbible) October 6, 2021

Вважається, що вбивця на прізвисько Зодіак скоїв щонайменше п’ять вбивств у Північній Каліфорнії з 1968 до 1969 рік.

За інформацією The Case Breakers, ним виявився маляр Гері Френсіс Пост, який помер у 2018 році у віці 80 років. Видання CNN намагалося зв’язатися з членами сім’ї ймовірного вбивці, але вони не увінчалися успіхом.

Департамент поліції Сан-Франциско у відповідь на заяву The Case Breakers заявив, що розслідування ще не завершилося. У ФБР теж підтвердили, що справа ще не закрита.

— Справа вбивці Зодіака залишається відкритою. У нас немає нової інформації, якою б можна було поділитися, – заявили у ФБР.

Вбивця Зодіак прославився тим, що писав листи до поліції та місцевих ЗМІ, вихваляючись своїми вбивствами аж до 1974 року. Він стверджував, що вбив 37 осіб, а у своїх листах залишав зашифровані повідомлення.

Правоохоронці так і не змогли спіймати або дізнатися ім’я вбивці. Проблемою його пошуку було те, що жертви давали абсолютно різні показання.

Основним підозрюваним у цій справі був американець Артур Лі Аллен, якого затримали і засудили за розбещення неповнолітніх. Щодо його причетності досі тривають суперечки: покази свідків та процедура упізнання підтверджують його винуватість, а експертизи почерків та ДНК – заперечують. Сам Аллен помер ще у 1992 році.

У 2007 році на екрани вийшов детектив режисера Девіда Фінчера під назвою Зодіак. В його основі лежать події, що пов’язані із розслідуванням справи Зодіака.