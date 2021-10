Група слідчих назвала ім’я серійного вбивці Зодіака через півстоліття

Незалежна група розслідувачів у США заявила, що розкрила таємницю серійних вбивств у Каліфорнії наприкінці 1960-х років та встановила особу серійного маніяка під прізвиськом Зодіак.

Група The Case Breakers, яка складається із 40 колишніх слідчих правоохоронних органів, використала для ідентифікації вбивці нові показання та судово-медичні докази. Про це йдеться у їхньому релізі.

– The Zodiac Killer has finally been identified as Gary Francis Poste according to a team of independent investigators.

Poste passed away in 2018 and was allegedly responsible for no less than five murders in 1968 and 1969. pic.twitter.com/tRp5jKaM4h

