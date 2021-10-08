Лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.

Відповідне оголошення в п’ятницю, 8 жовтня, зробив Нобелівський комітет в Осло (Норвегія).

Премію журналістам присуджено за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру.

– Марія Ресса і Дмитро Муратов отримують премію миру за мужню боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, в якому демократія і свобода преси стикаються з усе більш несприятливими умовами, – наголосили в Нобелівському комітеті.