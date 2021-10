Лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.

Відповідне оголошення в п’ятницю, 8 жовтня, зробив Нобелівський комітет в Осло (Норвегія).

Премію журналістам присуджено за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021