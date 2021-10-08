Лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року стали філіппіно-американська журналістка Марія Ресса та російський журналіст Дмитро Муратов.
Відповідне оголошення в п’ятницю, 8 жовтня, зробив Нобелівський комітет в Осло (Норвегія).
Премію журналістам присуджено за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру.
– Марія Ресса і Дмитро Муратов отримують премію миру за мужню боротьбу за свободу слова на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками всіх журналістів, які відстоюють цей ідеал у світі, в якому демократія і свобода преси стикаються з усе більш несприятливими умовами, – наголосили в Нобелівському комітеті.
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
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