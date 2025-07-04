Треба шукати бойові одиниці, а не навідників: Храпчинський про дрони з модемами під час атаки на Київ

Українським спеціальним службам потрібно активніше шукати реальні бойові одиниці, які забезпечують роботу російських технологій у глибокому тилу, окрім навідників.

Про це заявив заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних Сил ЗСУ Анатолій Храпчинський в ефірі Свобода Live.

Про що свідчить поява дронів з радіомодемами над Києвом

За словами експерта, Росія прагне отримувати в режимі реального часу інформацію про те, як відбувається атака ударними безпілотниками або іншими засобами ураження.

Зараз дивляться

Саме тому можна побачити мобільні модеми у дронах Shahed і розвідувальних безпілотниках, які літають по Україні, пояснив Храпчинський.

Він переконаний, що поява дронів з радіомодемами над Києвом може свідчити про наявність поблизу ретрансляторів або інших технічних засобів.

На його думку, українським спецслужбам варто активніше включатися та думати, як шукати реальні бойові одиниці, які використовують такі технології, крім російських навідників.

Нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на позивний Мадяр попередив, що незабаром РФ може почати запускати 1 тис. дронів на добу для атак по Україні.

Джерело : Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.