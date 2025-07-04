Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Треба шукати бойові одиниці, а не навідників: Храпчинський про дрони з модемами під час атаки на Київ

Shahed
Фото: Getty Images

Українським спеціальним службам потрібно активніше шукати реальні бойові одиниці, які забезпечують роботу російських технологій у глибокому тилу, окрім навідників.

Про це заявив заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних Сил ЗСУ Анатолій Храпчинський в ефірі Свобода Live.

Про що свідчить поява дронів з радіомодемами над Києвом

За словами експерта, Росія прагне отримувати в режимі реального часу інформацію про те, як відбувається атака ударними безпілотниками або іншими засобами ураження.

Зараз дивляться

Саме тому можна побачити мобільні модеми у дронах Shahed і розвідувальних безпілотниках, які літають по Україні, пояснив Храпчинський.

Він переконаний, що поява дронів з радіомодемами над Києвом може свідчити про наявність поблизу ретрансляторів або інших технічних засобів.

На його думку, українським спецслужбам варто активніше включатися та думати, як шукати реальні бойові одиниці, які використовують такі технології, крім російських навідників.

Нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді на позивний Мадяр попередив, що незабаром РФ може почати запускати 1 тис. дронів на добу для атак по Україні.

Читайте також
Десятки Shahed збито дронами-перехоплювачами, масштабуємо виробництво і навчання операторів – Зеленський
Зеленський

Джерело: Радіо Свобода

Пов'язані теми:

Shahedатака дронамиБезпілотникиВійна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь