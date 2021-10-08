В Італії продали тарілку, на якій зображена біблійна історія Самсона та Даліли, за понад $1,7 млн, що перевищило її стартову ціну у десять разів.

Рідкісну річ XVI століття знайшли у шухляді абсолютно випадково.

Вважається, що тарілка діаметром 27 см була виготовлена італійським керамістом Ніколо да Урбіно приблизно у 1520-1523 роках.

Спершу вартість майоліки (різновид керамічних виробів із випаленої глини з використанням розписної глазурі, – Ред.) оцінювали у межах від $109 тис. до $163 тис. Та кінцева вартість перевершила всі очікування, коли тарілку продали за 1,721 млн під час онлайн-аукціону.

Артефакт знайшли у шухляді у шотландському маєтку Lowood House. Окрім тарілки там виявили понад 400 рідкісних предметів, серед яких срібло, картини, меблі, твори мистецтва. Ці речі представили на заході, який організували британські аукціоністи Lyon & Turnbull.

Керівний директор Lyon & Turnbull Гевін Стренг сказав, що тарілка – неймовірно рідкісна, а також, що експерти з майоліки описали її як “знахідку, що буває раз у житті… наче справжній святий Грааль”.

— Коли щось настільки унікальне, як це, з’являється на ринку, воно дістається тому, хто має стальні нерви або найглибші кишені, – сказав він.

Спеціаліст з майоліки Селія Курноу розповіла, що кераміст Урбіно, чиє справжнє ім’я було, ймовірно, Нікола ді Габріеле Сбраге, був визнаним майстром стиля історіато в Італії на початку XVI століття, а ще його описують як Рафаеля майолікового живопису.

Фото: Alex Robson/Lyon & Turnbul