Ліван залишився без електрики: що відомо

У суботу, 9 жовтня, в Лівані було припинено централізовану подачу електроенергії.

Приблизно опівдні нова електростанція Лівану перестала працювати через брак палива.

За словами джерела в уряді, пальне в країну перестало надходити, а процес відновиться в найближчі дні.

На думку місцевої влади, вони можуть використовувати для електростанцій паливо з резервів військових, проте коли саме його отримають, невідомо.

Що примітно, у багатьох мешканців є дизельні генератори, які дозволяють собі не залишитися без світла, проте паливо залишається дорогим задоволенням.

Нагадаємо, рік тому в порту Бейрута пролунав вибух, який забрав життя сотень ліванців.

Країна й до того перебувала у перманентній кризі, а після цієї події й зовсім опустилася в хаос.

Паралельно Ізраїль виступає проти поставок іранської нафти, яка надходить з США, незважаючи на поставки з Ірану, які знаходяться під санкціями.