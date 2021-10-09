Ліван залишився без електрики: що відомо

У суботу, 9 жовтня, в Лівані було припинено централізовану подачу електроенергії.
Приблизно опівдні нова електростанція Лівану перестала працювати через брак палива.
За словами джерела в уряді, пальне в країну перестало надходити, а процес відновиться в найближчі дні.
На думку місцевої влади, вони можуть використовувати для електростанцій паливо з резервів військових, проте коли саме його отримають, невідомо.
Що примітно, у багатьох мешканців є дизельні генератори, які дозволяють собі не залишитися без світла, проте паливо залишається дорогим задоволенням.
Нагадаємо, рік тому в порту Бейрута пролунав вибух, який забрав життя сотень ліванців.
Країна й до того перебувала у перманентній кризі, а після цієї події й зовсім опустилася в хаос.
Паралельно Ізраїль виступає проти поставок іранської нафти, яка надходить з США, незважаючи на поставки з Ірану, які знаходяться під санкціями.