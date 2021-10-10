Поліція застосувала водомети на протестах у Римі

На одній з найвідоміших вулиць Віа Вітторіо Венетто у Римі відбулися протести. Учасники акції зіткнулися з поліцією, яка застосувала водомети.

Колона з тисячі людей вимагала скасувати постанову, згідно з яким працівники підприємств повинні надавати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

В іншому випадку їх не зможуть допустити на робоче місце. Такі обмеження почнуть діяти з наступного тижня. За даними місцевих ЗМІ, в акції взяли участь щонайменше 10 тис. людей.

Учасники протесту зіткнулися з поліцією, коли прямували до парку Вілла Боргезе, а потім вулицею Віа Вітторіо Венетто.

Поліція не дозволила протестувальникам пройти вулицею, яка проходить повз офіс прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, застосувавши водомети.

Влітку в Італії вже вимагали так звані зелені пропуски (сертифікати вакцинації або ПЛР-тест) для входу в музеї, театри, тренажерні зали, ресторани.

Відповідні документи також були необхідні для проїзду на потягах далекого прямування, автобусах або внутрішніх рейсах.