На нафтовому підприємстві у районі Захрані на півдні Лівану сталася масштабна пожежа.

Встановити причину загоряння одного із резервуарів нафтосховища наразі не вдалося. Відомо, що пожежа виникла у бензоцистерні, що належить армії Лівану. Після цього в небо піднявся величезний стовп чорного диму.

Traffic is being diverted away from Lebanon’s Zahrani oil facility where a fire has broken out at a gasoline storage tank#KayBurley

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Через пожежу на шосе Захрані перекрили рух в обидва боки. На місце події прибули пожежні машини.

Повідомлення щодо постраждалих не надходили. Пізніше пожежні бригади заявили, що їм вдалося погасити вогонь.

Цей об’єкт розташований неподалік від двох найбільших електростанцій Лівану, що були зупинені на два дні через брак палива.

Заводи Захрані та Дейр-Аммар отримали екстрені поставки газу від армії у ніч на неділю, щоб допомогти їм відновити роботу.

Це повернуло державне постачання електроенергії на рівень до відключення електроенергії. Мешканці Лівану залишаються без світла до 22 годин на добу. Люди використовують приватні дорогі генератори, щоб мати можливість користуватися світлом решту часу.

Економічний крах призвів до того, що Лівану не вистачало не лише палива, а й інших речей першої необхідності, таких як ліки та навіть питна вода.