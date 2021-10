На нафтовому підприємстві у районі Захрані на півдні Лівану сталася масштабна пожежа.

Встановити причину загоряння одного із резервуарів нафтосховища наразі не вдалося. Відомо, що пожежа виникла у бензоцистерні, що належить армії Лівану. Після цього в небо піднявся величезний стовп чорного диму.

Traffic is being diverted away from Lebanon’s Zahrani oil facility where a fire has broken out at a gasoline storage tank#KayBurley

