Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня прибуде до України. Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– Міністр та його команда готуються до подорожі до Європи. Зупинки включатимуть Грузію, Україну та Румунію, – анонсував Джон Кірбі.

За його словами, кінцевою точкою візиту стане зустріч із союзниками та партнерами в Брюсселі на нараді міністрів оборони НАТО.

Офіційну програму візиту Ллойда Остіна до Європи в міноборони США обіцяють оприлюднити найближчими днями.

Про майбутній приїзд міністра оборони США президент України Володимир Зеленський повідомив ще 1 вересня, перебуваючи Білому домі з робочим візитом.

За словами глави держави, в Україні із Ллойдом Остіном мають продовжать переговори щодо оборонної підтримки та питання безпеки на Чорноморському узбережжі.

Під час зустрічі в Сполучених Штатах очільник Пентагону запевнив українську сторону про підтримку в боротьбі з російською агресією.

Тоді країни підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Крім того, США пообіцяли виділити $60 млн військової допомоги Україні.

Джерело: U.S. Department of Defense