Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини
Тетяна Забожко |

Глава Пентагону прибуде з візитом до України

Ллойд Остін та Володимир Зеленський

Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня прибуде до України. Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– Міністр та його команда готуються до подорожі до Європи. Зупинки включатимуть Грузію, Україну та Румунію, – анонсував Джон Кірбі.

За його словами, кінцевою точкою візиту стане зустріч із союзниками та партнерами в Брюсселі на нараді міністрів оборони НАТО.

Офіційну програму візиту Ллойда Остіна до Європи в міноборони США обіцяють оприлюднити найближчими днями.

Про майбутній приїзд міністра оборони США президент України Володимир Зеленський повідомив ще 1 вересня, перебуваючи Білому домі з робочим візитом.

За словами глави держави, в Україні із Ллойдом Остіном мають продовжать переговори щодо оборонної підтримки та питання безпеки на Чорноморському узбережжі.

Під час зустрічі в Сполучених Штатах очільник Пентагону запевнив українську сторону про підтримку в боротьбі з російською агресією.

Тоді країни підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Крім того, США пообіцяли виділити $60 млн військової допомоги Україні.

Джерело: U.S. Department of Defense

Фото: Getty Images

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка