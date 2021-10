Цього тижня Європейський Союз має намір вилучити Україну із списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

У зеленому списку ЄС Україна була з середини липня. Після перегляду списку 8 жовтня Україна залишилась у переліку країн, хоча формально вже не відповідала нормам.

#Ukraine is set to be removed from the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won’t make the list any longer

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021