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Тетяна Забожко |

ЄС вилучить Україну із списку безпечних країн для подорожей – журналіст

Подорожі

Цього тижня Європейський Союз має намір вилучити Україну із списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

– Країна більше не потрапить до списку через різке зростання кількості нових випадків захворюваності на коронавірус, – зазначає журналіст.

У зеленому списку ЄС Україна була з середини липня. Після перегляду списку 8 жовтня Україна залишилась у переліку країн, хоча формально вже не відповідала нормам.

Станом на 18 жовтня в Україні за минулу добу на Covid-19 захворіли 9 524 українці. Серед них – 790 дітей та 122 медпрацівників.

До лікарень із цим діагнозом госпіталізували 3 127 осіб. 177 громадян не змогли подолати хворобу. Одужала 3 421 особа.

Джерело: Рікард Джозвяк

Фото: Dreamstime

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