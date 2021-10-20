19 жовтня агенти ФБР проводять обшуки в домі російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.

В ці хвилини ФБР проводить обшуки в домі російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні. Нагадаю, Дерипаску вважають близьким до Путіна, він присутній у санкційному списку США і фігурував у розслідуванні про втручання Росії в американські вибори. pic.twitter.com/btG6r2Dqp8 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 19, 2021

Про подію повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Представникам ЗМІ агенти лише заявили, що провадять “правоохоронну діяльність удома”, проте деталей не розголошували.

– Нагадаю, Дерипаску вважають близьким до Путіна, він присутній у санкційному списку США і фігурував у розслідуванні про втручання Росії в американські вибори, – додає журналіст.

За даними іноземних ЗМІ, будинок олігарха розташований в одному з престижних кварталів Вашингтона. Площа маєтку становить понад 1 тис. кв. м.

Олег Дерипаска – російський підприємець, мільярдер, один із найбагатших людей Росії.

У квітні 2018 року його разом із окремими урядовцями та бізнесменами РФ зарахували до санкційного списку США.

Звинувачували Дерипаску, зокрема, “у відмиванні грошей, загрозі життю конкурентів у бізнесі, незаконному прослуховуванні телефонних розмов із представниками уряду та участі у вимаганні та рекеті”.

Олігарх спробував оскаржити застосування санкцій у суді, але суддя федерального суду відхилив справу. Після цього мільярдер оскаржив це рішення.

Джерело: Остап Яриш, NBC News