В Ізраїлі загинув 28-річний чоловік після падіння з повітряної кулі на автомобіль, що рухався. Трагедія сталася біля міста Афула.

За даними місцевої поліції, громадянин був одним із членів екіпажу повітряної кулі. Очевидці бачили, що після зльоту він висів на тросі, розташованому назовні повітряного транспорту.

דיווח ראשוני והעניין בבדיקה בהמשך לאירוע הנפילה מכדור הפורח

כנראה מדובר במפעיל של הכדור הפורח הוא זה שנפל אל מותו

והכדור הפורח בשמיים עם עשרה 10 נוסעים או מטיילים שאין להם מידע איך להנחית אותו הרבה כוחות באזור עפולה כוננות גבוהה pic.twitter.com/p3ZTO94IQb — oren (@oren97920179) October 19, 2021

28-річний Йогев Коен був родом з Кібуца – сільськогосподарської комуни в Ізраїлі. За даними ЗМІ, оператори повітряної кулі після зльоту помітили, що чоловік перебував назовні повітряної кулі.

Однак дирижабль піднявся дуже швидко, тому вони не змогли його зупинити до падіння. Медики намагалися врятувати Коена, але їм не вдалося.

יוגב כהן, בן 28 מקיבוץ יזרעאל נהרג בתאונת הכדור הפורח: “צעקנו לו תקפוץ, והוא ענה ‘אני מחזיק מעמד'” https://t.co/CXtdKHVHqK@sharonidan pic.twitter.com/F9FTTUOy8U — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

Пасажири транспортного засобу, на який впав 28-річний чоловік, не потребували медичної допомоги.

За останніми даними, попереджень про незвичайну активність у небі в цей день не надходило, а погодні умови під час інциденту не вважалися проблемними. Наразі місцеві правоохоронці з’ясовують можливі причини трагедії. Слідство триває.

Джерело: The Times of Israel