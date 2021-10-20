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Юлія Захарченко |

Впав з повітряної кулі на авто: в Ізраїлі загинув 28-річний чоловік

Впав з повітряної кулі на авто: в Ізраїлі загинув 28-річний чоловік

В Ізраїлі загинув 28-річний чоловік після падіння з повітряної кулі на автомобіль, що рухався. Трагедія сталася біля міста Афула.

За даними місцевої поліції, громадянин був одним із членів екіпажу повітряної кулі. Очевидці бачили, що після зльоту він висів на тросі, розташованому назовні повітряного транспорту.

28-річний Йогев Коен був родом з Кібуца – сільськогосподарської комуни в Ізраїлі. За даними ЗМІ, оператори повітряної кулі після зльоту помітили, що чоловік перебував назовні повітряної кулі.

Однак дирижабль піднявся дуже швидко, тому вони не змогли його зупинити до падіння. Медики намагалися врятувати Коена, але їм не вдалося.

Пасажири транспортного засобу, на який впав 28-річний чоловік, не потребували медичної допомоги.

За останніми даними, попереджень про незвичайну активність у небі в цей день не надходило, а погодні умови під час інциденту не вважалися проблемними. Наразі місцеві правоохоронці з’ясовують можливі причини трагедії. Слідство триває.

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Джерело: The Times of Israel

Фото: Pexels

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