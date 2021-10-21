У Туреччині за підозрою у шпигунстві затримали українця

У Туреччині шістьох осіб заарештували за звинуваченнями у “політичному та військовому шпигунстві”. Серед затриманих – один українець.

За даними поліції, підозрювані готували збройних дій проти чеченської опозиції у Туреччині.

Головна прокуратура Стамбула у межах розслідування провела скоординовану операцію 8 жовтня в Анталії.

Наслідком операції, що була проведена близько 3:00 за місцевим часом, стало затримання чотирьох громадян Російської Федерації Абдула Абдулаєва, Равшан Ахмедова, Біслана Расаєва та Асланбека Абдулмуслімова, громадянина України Ігоря Єфріма та громадянина Узбекистану Аміра Юсупова.

У підозрюваних взяли свідчення та доставили до пенітенціарної установи Мальтепе.

За злочини політичного та військового шпигунства стаття 328 Кримінального кодексу Туреччини передбачає позбавлення волі на строк від 15 до 20 років.

На попередньому судовому слуханні суддя постановив, що шестеро підозрюваних іноземних громадян мають бути заарештовані за підозрою у скоєнні цього злочину.

Зазначається, що ці підозрювані можуть бути залучені до міжнародної шпигунської діяльності.

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Джерело: Hurriyet