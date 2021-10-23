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Дмитро Кудрявцев |

Смертельна доза алкоголю: п’яний українець протаранив паркан приватного будинку у Польщі

Полиция Польша

У польському місті Тарчин, що в Мазовецькому воєводстві, було затримано 44-річного громадянина України.

Чоловік, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння кермував транспортним засобом, на якому протаранив паркан одного із приватних будинків.

Незважаючи на ДТП зловмисник неодноразово намагався повернутися на дорогу та залишити місце події, проте це йому не вдалося.

Правоохоронці, які прибули на місце аварії, провели українцеві тест на драгері, результат якого їх шокував.

У крові чоловіка було зафіксовано більше п’яти проміле алкоголю, що є смертельною дозою для людини.

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Після проведення тесту зловмисник намагався дати правоохоронцям хабар, проте поліцейські його не взяли, заарештували українця та доставили його до відділку, де силовики кілька годин не могли провести допит через сильне сп’яніння затриманого.

Порушнику загрожує до двох років позбавлення волі за керування транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Джерело: Yavp.pl

Фото: Depositphotos

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