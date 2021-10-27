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Марія Степанюк |

У США видали перший паспорт із невизначеним гендером

паспорт США

Державний департамент США видав перший американський паспорт із позначкою Х у рядку стать.

— Ми із нетерпінням чекаємо можливості запропонувати цю опцію всім заявникам на отримання паспорта, щойно на початку 2022 року ми завершимо необхідну систему та оновимо форму, – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

У відомстві додали, що необхідна інформація та оновлена форма буде на офіційному веб-сайті: travel.state.gov/gender.

— З нагоди видачі цього паспорта я хочу ще раз підтвердити прихильність Державного департаменту заохочувати свободу, гідність і рівність усіх людей, зокрема ЛГБТКІ+, – сказав прес-секретар Держдепу США Нед Прайс.

Департамент також продовжує тісно співпрацювати з іншими урядовими установами США, щоб забезпечити якомога безпроблемніші умови подорожі для всіх власників паспортів, незалежно від їхньої гендерної ідентичності.

У червні 2021 року держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Департамент рухається до додавання гендерного маркера X для небінарних, інтерсексуальних та невідповідних статі осіб, які подають заяву на отримання паспорта США або CRBA (Консульська довідка про народження за кордоном. – Ред.).

Небінарний гендер – це спектр гендерної ідентичності, що не входить до двійкової системи жіночих або чоловічих ідентичностей. Багато небінарних осіб ідентифікують себе із гендером, який відрізняється від призначеної їм статі при народженні.

Небінарні особи, можуть ідентифікувати себе як людей, які мають дві або більше статей, або не мати статі.

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Джерело: U.S. Department of State

Фото: Depositphotos

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