У низці країн світу активісти вийшли на протести, присвячені розв’язанню проблеми глобального потепління. Серед них – Шотландія, Велика Британія, Південна Корея, Індонезія, Нідерланди, Бельгія та Франція.

У Брюсселі учасники акції заповнили всю центральну вулицю, а у Лондоні тисячі протестувальників (серед яких є представники профспілок, активісти за права біженців, студенти та екологи) пройшли маршем від Банку Англії до Трафальгарської площі.

Was it this guy? ???? pic.twitter.com/h98FEyBc5g — Chris Taylor (@taylorchrisj) November 6, 2021

Демонстранти неодноразово висловлювали обурення тим, що політики не спромоглися впоратися з надзвичайною кліматичною ситуацією з необхідною терміновістю.

– У нас немає часу. Це чудово, що є заяви про амбіції та про те, що відбудеться у майбутньому, але нам дійсно потрібні дії зараз, — сказала 41-річна Паула Сомріса з Оксфорда.

Багато протестувальників закликали до термінового реформування економічної системи та якомога швидшого розв’язання проблеми кліматичної кризи.

За підрахунками організаторів, на протестах у Глазго взяли участь понад 100 тис. людей, проте у поліції не назвали точну кількість активістів.

На акції у Лондоні заявили, що учасниками маршу стали близько 10 тис. осіб, хоча за підрахунками організаторів кількість протестувальників становила ближче до 20 тис. людей. У всьому світі відбулося понад 300 протестів, лише у Великій Британії – понад 100 акцій.