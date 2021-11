У низці країн світу активісти вийшли на протести, присвячені розв’язанню проблеми глобального потепління. Серед них – Шотландія, Велика Британія, Південна Корея, Індонезія, Нідерланди, Бельгія та Франція.

У Брюсселі учасники акції заповнили всю центральну вулицю, а у Лондоні тисячі протестувальників (серед яких є представники профспілок, активісти за права біженців, студенти та екологи) пройшли маршем від Банку Англії до Трафальгарської площі.

