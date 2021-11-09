Екіпаж Crew Dragon Endeavour успішно повернувся на Землю, спустившись біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида.

???????? Welcome home, Crew-2! Crew Dragon Endeavour successfully splashed down off the coast of Pensacola, Florida at 10:33pm ET: https://t.co/Fz1bcSczxD pic.twitter.com/zgncqWggKu — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 9, 2021

Астронавти NASA Шейн Кімбро й Меган МакАртур, представник Європейського космічного агентства Томас Песке та Японського аерокосмічного агентства Акіхіко Хошиде перебували понад шість місяців на космічній станції.

The Crew-2 astronauts are returning to Earth today! Join us starting at 11:45am ET for live coverage as Crew Dragon Endeavour undocks from the @Space_Station: • 12:40pm ET: Hatch Closure

• 2:05pm ET: Undocking ????: https://t.co/Fz1bcSczxD pic.twitter.com/1d8cxKTk7H — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) November 8, 2021

– Члени екіпажу зробили внесок у сотні наукових досліджень, перебуваючи на борту орбітальної лабораторії, – зазначають у NASA.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію цього тижня.

Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції 24 квітня, через 23 години після старту.

Астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на вживаній ракеті.

Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.

Очікувалося, що команда повернеться на Землю в жовтні.

Пілотовані місії на Міжнародну космічну станцію виконуються в межах багатомільярдного контракту SpaceX з американським космічним агентством.

Фото: SpaceX