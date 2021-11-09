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Екіпаж Crew Dragon після понад півроку на МКС повернувся на Землю

Тетяна Забожко
Crew Dragon

Екіпаж Crew Dragon Endeavour успішно повернувся на Землю, спустившись біля узбережжя Пенсаколи, що в штаті Флорида.

Астронавти NASA Шейн Кімбро й Меган МакАртур, представник Європейського космічного агентства Томас Песке та Японського аерокосмічного агентства Акіхіко Хошиде перебували понад шість місяців на космічній станції.

– Члени екіпажу зробили внесок у сотні наукових досліджень, перебуваючи на борту орбітальної лабораторії, – зазначають у NASA.

NASA та SpaceX сподіваються розпочати ще одну місію цього тижня.

Пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції 24 квітня, через 23 години після старту.

Астронавти вперше полетіли в капсулі багаторазового використання та на вживаній ракеті.

Там екіпаж зустрівся з першою місією Dragon, яка вирушила на станцію в листопаді 2020 року.

Очікувалося, що команда повернеться на Землю в жовтні.

Пілотовані місії на Міжнародну космічну станцію виконуються в межах багатомільярдного контракту SpaceX з американським космічним агентством.

Фото: SpaceX

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