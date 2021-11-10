Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

У Бундестазі пропонують долучити Україну до вирішення проблеми біженців із Білорусі

Валентина Летяк редактор стрічки
Бундестаг

Мігранти з Білорусі могли б в Україні чекати розгляду їхньої заявки на притулок в ЄС. Такий варіант вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні запропонував експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід.

На його думку, необхідно домовитися з Україною, щоб біженці перебували на її території на час розгляду заявки про притулок.

– Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз, – вважає Шмід.

А поводження Польщі з мігрантами німецький політик розкритикував, оскільки витіснення біженців назад до Білорусі позбавляє їх шансу на подання заявки на притулок у ЄС.

Шмід каже, що Польща має дотримуватися міжнародних гуманітарних норм.

Читайте
Тисячі мігрантів та надзвичайний стан: що відбувається на польсько-білоруському кордоні

Через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Україна посилює кордон із Білоруссю особовим складом, технікою, безпілотниками, а також службовими собаками.

У МВС заявили, що загалом ситуація на кордоні повністю контрольована, а прикордонники готові до будь-яких провокацій.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка