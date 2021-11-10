У Бундестазі пропонують долучити Україну до вирішення проблеми біженців із Білорусі

Мігранти з Білорусі могли б в Україні чекати розгляду їхньої заявки на притулок в ЄС. Такий варіант вирішення проблеми біженців на білорусько-польському кордоні запропонував експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільc Шмід.

На його думку, необхідно домовитися з Україною, щоб біженці перебували на її території на час розгляду заявки про притулок.

– Так ми можемо дати чітко зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить у Євросоюз, – вважає Шмід.

А поводження Польщі з мігрантами німецький політик розкритикував, оскільки витіснення біженців назад до Білорусі позбавляє їх шансу на подання заявки на притулок у ЄС.

Шмід каже, що Польща має дотримуватися міжнародних гуманітарних норм.

Через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Україна посилює кордон із Білоруссю особовим складом, технікою, безпілотниками, а також службовими собаками.

У МВС заявили, що загалом ситуація на кордоні повністю контрольована, а прикордонники готові до будь-яких провокацій.