11 листопада Рада безпеки ООН скликає екстрене засідання на тлі міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Зустріч відбудеться в закритому форматі. Ініціювали її представники Естонії, Франції та Ірландії.

За словами прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, такі ситуації, які нині склалися на кордоні Польщі та Білорусі, “не можна використовувати в політичних цілях чи провокувати напруженість у відносинах між державами”.

В ООН наголошують, що питання міграції мають вирішуватися відповідно до гуманітарних принципів та міжнародного права.

Напередодні міграційну кризу обговорювали під час зустрічей на високому рівні у Варшаві, Брюсселі та Вашингтоні.

Так, 10 листопада Офіс прем’єр-міністра Польщі відвідав президент Євроради Шарль Мішель.

Свій візит він пояснив бажанням продемонструвати солідарність всього Євросоюзу до Польщі, яка переживає серйозну кризу.

Порушив білорусько-польське питання і президент США Джо Байден з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада.

Цього дня кілька сотень мігрантів, переважно з Близького Сходу, в супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися прорвати його силою.

Війська територіальної оборони Польщі стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

10 листопада в країні почав діяти надзвичайний стан, який запровадили терміном на один місяць.

За даними прикордонної служби Польщі, протягом минулої доби зафіксовано 468 спроб незаконного перетину кордону.

10 листопада Польща заявила про намір закрити кордон із Білоруссю, якщо остання не припинить загострювати міграційну кризу.

Джерело: Polskie radio Bialystok, Straż Graniczna, Piotr Müller