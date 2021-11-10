Польща закриє кордон із Білоруссю, якщо та не припинить загострювати міграційну кризу на кордоні між країнами. Про це повідомив речник польського уряду Петр Мюллер.

– Подальші сценарії враховують повне закриття кордону з Білоруссю. Ми надсилаємо інформацію білоруській владі про те, що така загроза існує, якщо та не припинить свою діяльність, – повідомив прес-секретар.

За його словами, у Білорусі на цю заяву поки що не відповіли.

Петр Мюллер зазначає, що уряд Польщі не виключає, що офіцери білоруських служб можуть передати зброю одному, двом чи трьом людям, які нині перебувають на кордоні. Її використання поглибить кризу на польсько-білоруському кордоні.

– Тоді, звісно, білоруська влада скаже, що ніяк не причетна до цього, – припускає Мюллер.

Таку поведінку речник уряду називає типовим проявом гібридної війни.

Також Петр Мюллер анонсував, що польська влада вимагатиме санкцій проти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі, зокрема вимагатиме й заборони на польоти в межах ЄС.

Не виключив речник і можливість активізації статті 4 договору НАТО, що передбачає консультації у разі загрози одному з союзників.

Формалізація такого типу дій, каже він, стане наступним кроком.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні загострилася 8 листопада.

Цього дня кілька сотень мігрантів, переважно з Близького Сходу, в супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися прорвати його силою.

Війська територіальної оборони Польщі стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

Загалом протягом останньої доби зафіксовано 599 спроб незаконного перетину кордону. Правоохоронці затримали дев’ятьох осіб. Усі вони – переважно громадяни Лівану.

9 листопада у Міноборони США заявили, що не отримували запитів із проханням про військову підтримку через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що відомство поділяє позицію Держдепартаменту та засуджує те, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка експлуатує вразливих людей для досягнення політичної мети.

Джерело: wnp.pl

Фото: Piotr Müller