У ніч з п’ятниці на суботу, з 12 на 13 листопада, білоруські військовослужбовці намагалися пробити огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі. За даними установи, мігранти застосували сльозогінний газ, які отримали від білоруських силовиків.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. ????????????????zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

– У районі міста Черемча солдати почали руйнувати тимчасову прикордонну дамбу. Вони зривали стовпи огорожі та розривали концертину службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом, – йдеться у повідомленні польських прикордонників.

За даними установи, близько 100 мігрантів поруч чекали можливість нелегального перетину кордону Польщі.

– Поруч на можливість нелегального перетину кордону чекала група з близько 100 мігрантів. Білоруси спорядили іноземців сльозогінним газом, який використовували проти польських служб. Ми запобігли цій та наступній спробам незаконного перетину кордону, – зазначили польські прикордонники.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Вже близько тижня мігранти з Білорусі намагаються прорватися до Польщі, однак прикордонники намагаються утримати потік нелегалів. Міністр закордонних справ Денис Монастирський переконаний, що міграційну кризу спровокував президент Росії Володимир Путін.

На думку очільника МЗС, вона штучно спровокована, а мета потоку нелегалів – весь Європейський Союз, а не Польща.