Польща планує відгородити кордон з Білоруссю стіною – очільник МВС

Польща має намір посилити безпеку на кордоні з Білоруссю, відгородивши його стіною до кінця першої половини 2022 року. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, уряд планує встановити стіну завдовжки 180 км та заввишки близько 5,5 м. Огорожу хочуть встановити до кінця першого півріччя наступного року.

– Уздовж річки Буг ми використаємо системи безпеки іншого типу, – зазначив очільник МВС Польщі.

Міністр розповів, що кордон з Білоруссю охороняють понад 19 тис. громадян Польщі (серед них – 13 тис. військових, 4,5 тис. прикордонників та 2 тис. правоохоронців).

На думку Камінського, на кордоні відбуваються постійні провокації, однак служби Польщі мають гарну підготовку для стабілізації ситуації. Кількість мігрантів стає більшою, нелегали перебувають під контролем білоруських силовиків.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася близько тижня тому, коли до нього підійшла велика кількість мігрантів з інших країн, які мають намір дістатися до держав-членів Європейського Союзу.

Це спровокувало міграційну кризу, яку намагаються стабілізувати польські прикордонники. Представники уряду назвали цю ситуацію найскладнішим моментом від початку кризи на кордоні.

Низка країн світу звинуватили Білорусь в організації потоків нелегальних мігрантів, назвавши це гібридною війною.