Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Впали електричні стовпи: на півдні Ірану сталися два потужні землетруси

Юля Захарченко редакторка стрічки
Впали електричні стовпи: на півдні Ірану сталися два потужні землетруси

У південних регіонах Ірану сталися два потужні землетруси з інтервалом в одну хвилину. Відомо про одну загиблу людину.

За даними місцевих ЗМІ, два поштовхи землі магнітудою 6,4 та 6,3 бала з інтервалом в одну хвилину сталися на острові Кешм біля портового міста Бендар-Аббас.

Одна людина померла – на чоловіка впав електричний стовп, коли він йшов вулицею міста. Потужні поштовхи відчули жителі сусідніх провінцій Ірану та в Дубаї.

Протягом наступних годин в Ірані зареєстрували декілька повторних поштовхів. Через землетруси з’явилися перебої з електрикою та інтернетом, а в деяких районах зафіксували нестабільну роботу стаціонарних телефонів. Представники місцевої влади заявили, що незабаром безперервне постачання електроенергії відновлять.

Наразі невідомо про точну кількість жертв унаслідок землетрусів. Фахівці підраховують можливі збитки, нанесені поштовхами землі.

За даними іранських ЗМІ, експерти протягом декілька років попереджали про те, що Тегеран може незабаром постраждати від сильного землетрусу, оскільки місто розташовано поблизу лінії розлому.

Читайте
Виверження вулкана на острові Ла-Пальма: токсичний газ досяг України

Джерело: Al Jazeera

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка