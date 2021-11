У південних регіонах Ірану сталися два потужні землетруси з інтервалом в одну хвилину. Відомо про одну загиблу людину.

За даними місцевих ЗМІ, два поштовхи землі магнітудою 6,4 та 6,3 бала з інтервалом в одну хвилину сталися на острові Кешм біля портового міста Бендар-Аббас.

Одна людина померла – на чоловіка впав електричний стовп, коли він йшов вулицею міста. Потужні поштовхи відчули жителі сусідніх провінцій Ірану та в Дубаї.

Протягом наступних годин в Ірані зареєстрували декілька повторних поштовхів. Через землетруси з’явилися перебої з електрикою та інтернетом, а в деяких районах зафіксували нестабільну роботу стаціонарних телефонів. Представники місцевої влади заявили, що незабаром безперервне постачання електроенергії відновлять.

Earthquake video from someone in South of Iran today. pic.twitter.com/cq2XrJlLJm

— Living in Tehran (@LivinginTehran) November 14, 2021