У південних регіонах Ірану сталися два потужні землетруси з інтервалом в одну хвилину. Відомо про одну загиблу людину.

За даними місцевих ЗМІ, два поштовхи землі магнітудою 6,4 та 6,3 бала з інтервалом в одну хвилину сталися на острові Кешм біля портового міста Бендар-Аббас.

Одна людина померла – на чоловіка впав електричний стовп, коли він йшов вулицею міста. Потужні поштовхи відчули жителі сусідніх провінцій Ірану та в Дубаї.

Протягом наступних годин в Ірані зареєстрували декілька повторних поштовхів. Через землетруси з’явилися перебої з електрикою та інтернетом, а в деяких районах зафіксували нестабільну роботу стаціонарних телефонів. Представники місцевої влади заявили, що незабаром безперервне постачання електроенергії відновлять.

Earthquake video from someone in South of Iran today. pic.twitter.com/cq2XrJlLJm — Living in Tehran (@LivinginTehran) November 14, 2021

Наразі невідомо про точну кількість жертв унаслідок землетрусів. Фахівці підраховують можливі збитки, нанесені поштовхами землі.

За даними іранських ЗМІ, експерти протягом декілька років попереджали про те, що Тегеран може незабаром постраждати від сильного землетрусу, оскільки місто розташовано поблизу лінії розлому.

Джерело: Al Jazeera