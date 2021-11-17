Британія повідомила про сотні кібератак з РФ та Китаю, пов’язаних з дослідженням вакцин

За останній рік Велика Британія зазнала сотні кібератак, метою яких стали дослідження вакцини проти коронавірусу. Низку випадків пов’язують з Китаєм та Російською Федерацією.

За даними іноземних ЗМІ, британське агентство з кібербезпеки змогло подолати рекордні 777 інтернет-інцидентів за останній рік. Covid-вакцини стали основною метою атак.

Зокрема, йдеться про глобальну хакерську кампанію, яку могла здійснити російська зовнішня розвідка. Так звану кібератаку SolarWinds розглядають як одну з найсерйозніших у світі за останній час.

Інший інцидент пов’язаний з атакою на Microsoft, до якого може бути причетним Китай. Директор штабу урядових комунікацій та британського агентства розвідки Джеремі Флемінг впевнений, що ці випадки необхідно розглядати, як два найсерйозніших глобальних кіберінциденти за останні роки.

Минулого року Національний центр кібербезпеки зареєстрував 723 випадки кібератак. Це означає, що у 2021 році випадків спроби злому даних стало більше.

Найбільше занепокоєння серед користувачів викликає зростання так званих атак програм-вимагачів. У разі кібератаки ворожа держава може блокувати доступ користувача до своїх даних та вимагати викуп в обмін на можливість отримати певні дані або матеріали.