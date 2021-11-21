Уже з понеділка, 22 листопада, в Австрії почне діяти загальнодержавний карантин, у зв’язку з чим країна закриється для туристів.

Про це поінформували в прес-службі Посольства України в Австрії. Нові правила стосуються і подорожуючих з України.

Так, після виключення нашої країни із зеленого списку Євросоюзу Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19.

Проте вже з 22 листопада в’їзд до Австрії з туристичною метою буде заборонений.

– Починаючи з 22 листопада 2021 року, на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані / невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими, – наголосили в посольстві.

В’їхати до країни зможуть ті громадяни України, які прямують до Австрії з поважних причин: для відвідування родичів; лікування; через сімейні обставини; в службові поїздки; на весілля чи похорон тощо.

В’їзд для таких категорій громадян можливий без реєстрації та без карантину або ж з реєстрацією та 10-денним карантином.

Без реєстрації та карантину зможуть перетнути кордон ті, хто:

1. Мають сертифікат про повну вакцинацію (якщо останнє щеплення було зроблене більш ніж за 14 днів до в’їзду). Covid-сертифікат вважається дійсним протягом дев’яти місяців після останньої дози.

В Австрії визнають такі вакцини: Comirnaty від BioNtech/Pfizer, Vaxzevria від AstraZeneca, Covishield від Serum Institute of India, Janssen від Johnson & Johnson; вакцина від компанії Moderna, Sinopharm, Sinovac-CoronaVac.

2. Мають підтвердження про одужання від коронавірусу. Це має бути медична або офіційна довідка про те, що Covid-19 подолано протягом останніх 180 днів (оформлена англійською або німецькою мовами).

В Австрії визнають: сертифікати про вакцинацію чи одужання у застосунку Дія; паперові сертифікати з Дії з QR-кодом; паперові свідоцтва від сімейного лікаря. Водночас ці документи повинні бути оформлені англійською чи німецькою мовами. В сертифікаті слід вказати кількість доз і тип вакцини.

Якщо цих документів немає, громадянам України, котрі їдуть до Австрії з поважних причин, доведеться:

• пред’явити негативний результат тесту на коронавірус (йдеться про ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до поїздки в сертифікованих лабораторіях України, та оформлений англійською або німецькою мовами);

• пройти обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду (він може бути припинений після пред’явлення негативного результату тесту на коронавірус, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду);

• зареєструвати свою подорож онлайн не раніше, ніж за 72 години до в’їзду (формуляр для реєстрації доступний на сайті entry.ptc.gv.at).

Підлітки 12-18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, мають пройти тестування, але не підлягають карантину.

До неповнолітніх громадян, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

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Що відомо про локдаун в Австрії

З 22 листопада в Австрії почне діяти четвертий загальнонаціональний локдаун.

Посилені обмеження діятимуть мінімум десять днів. За необхідності локдаун можуть продовжити ще на 20 днів. У країні зачиняться практично всі магазини, будуть заборонені масові заходи.

Громадяни зможуть виходити з дому для нагальних потреб: купівлі продуктів чи відвідання лікаря. Школи і дитсадки не закривали. Проте батькам рекомендують залишати дітей вдома (за можливості).

З 15 листопада в Австрії почав діяти посилений карантин для невакцинованих громадян.

Джерело: Посольство України в Австрії, Консульська служба України, Deutsche Welle