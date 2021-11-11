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Факти / Україна

10 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців

Абрамова Юлія редакторка стрічки
10 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців

Швеція стала десятою країною, яка залишилися відкритою для українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про умови в’їзду для нашихгромадін, а також надав повний список країн, куди можуть поїхати українські громадіни.

МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.

Попри рішення Ради ЄС виключити Україну із зеленого списку, який є офіційною рекомендацією для держав-членів, вже десять країн Євросоюзу вирішили зберегти можливості для подорожей українців.

– Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше, – написав міністр.

Раніше в четвер Кулеба повідомив, що Ірландія залишила можливість в’їзду для українців з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.

9-10 листопада глава МЗС повідомив про 8 країн Євросоюзу, які залишилися вільними для в’їзду громадян України за тих чи інших умов:

  • Австрія,
  • Бельгія,
  • Данія,
  • Естонія,
  • Кіпр,
  • Нідерланди,
  • Хорватія,
  • Чехія

Про умови в’їзду до держав світу можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, який присвячений подорожам в епоху пандемії.

Джерело: Міністерство закордонних справ

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