10 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців

Швеція стала десятою країною, яка залишилися відкритою для українців.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про умови в’їзду для нашихгромадін, а також надав повний список країн, куди можуть поїхати українські громадіни.
МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.
Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту.
Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.
Усі умови в’їзду до Швеції????https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021
Попри рішення Ради ЄС виключити Україну із зеленого списку, який є офіційною рекомендацією для держав-членів, вже десять країн Євросоюзу вирішили зберегти можливості для подорожей українців.
– Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше, – написав міністр.
Раніше в четвер Кулеба повідомив, що Ірландія залишила можливість в’їзду для українців з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.
9-10 листопада глава МЗС повідомив про 8 країн Євросоюзу, які залишилися вільними для в’їзду громадян України за тих чи інших умов:
- Австрія,
- Бельгія,
- Данія,
- Естонія,
- Кіпр,
- Нідерланди,
- Хорватія,
- Чехія
Про умови в’їзду до держав світу можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, який присвячений подорожам в епоху пандемії.
Джерело: Міністерство закордонних справ