10 країн ЄС зберегли можливість в’їзду для українців

Швеція стала десятою країною, яка залишилися відкритою для українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про умови в’їзду для нашихгромадін, а також надав повний список країн, куди можуть поїхати українські громадіни.

МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше.

Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше. Усі умови в’їзду до Швеції????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Попри рішення Ради ЄС виключити Україну із зеленого списку, який є офіційною рекомендацією для держав-членів, вже десять країн Євросоюзу вирішили зберегти можливості для подорожей українців.

– Швеція залишилася відкритою для українців за повної вакцинації або негативного тесту. Вже десять держав ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше, – написав міністр.

Раніше в четвер Кулеба повідомив, що Ірландія залишила можливість в’їзду для українців з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.

9-10 листопада глава МЗС повідомив про 8 країн Євросоюзу, які залишилися вільними для в’їзду громадян України за тих чи інших умов:

Австрія,

Бельгія,

Данія,

Естонія,

Кіпр,

Нідерланди,

Хорватія,

Чехія

Про умови в’їзду до держав світу можна прочитати на порталі міністерства закордонних справ, який присвячений подорожам в епоху пандемії.

Джерело: Міністерство закордонних справ