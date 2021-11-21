Польща може закрити кордон з Білоруссю – Моравецький

На тлі міграційної кризи Польща готова до посилення санкцій проти Білорусі. Країна може закрити прикордонні переходи для припинення транспортування вантажів до країни-сусіда.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції. На його думку, Польща зіткнулася віч-на-віч з війною нового типу, під час якої мігранти та фейки стають зброєю.

– Людей використовують як живий щит, штучно нагнітають енергетичну кризу. Це гібридна війна, тиск на східний кордон ЄС наростає, – переконаний він.

Найбільше занепокоєння викликає ситуація на кордоні з Білоруссю, зазначив польський політик. Він висловив думку, що дії білоруських військових можуть призвести до загострення міграційної кризи.

– Ми думаємо про встановлення більш жорстких санкцій та тим, що повинні закрити з боку Польщі кордон із Білоруссю. Ми повинні просуватися в ескалації своїх санкцій поетапно, хочемо дати Лукашенку (самопроголошеному президенту Білорусі, – Ред.) можливість організувати повернення людей, – зазначив прем’єр.

Ситуація на кордоні

Вже близько двох тижнів весь світ спостерігає за складною ситуацією на кордоні Польщі та Білорусі. Моравецький зазначив, що репресії у Білорусі відбуваються так, як раніше, та набувають з новою силою.

Він впевнений, що на території країни є політичні в’язні, яких катують та репресують, а Лукашенко використовує дуже брутальні методи режиму.