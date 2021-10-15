Польща зведе стіну від Білорусі за $404 млн і виганятиме нелегальних мігрантів

Парламент Польщі затвердив виділення коштів для спорудження стіни вздовж кордону із Білоруссю, щоб стримати потік мігрантів. Йдеться про суму у $404 млн.

Польські прикордонники також отримали дозвіл негайно виганяти іноземців під час спроби незаконного перетину кордону.

Водночас, міжнародні закони передбачають, що країни повинні розглядати прохання іноземців про притулок, навіть якщо вони перетнули кордон без дозволу.

Уряди країн-членів ЄС, що межують із Білоруссю, а саме Польща, Литва та Латвія заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка сприяє потокам мігрантів із Близького Сходу у відповідь на європейські санкції.

Правозахисні організації стверджують, що для режиму Лукашенка наплив мігрантів став своєрідним інструментом тиску на Європу, а самі люди – жертви цього протистояння.

Білорусь приймає літаки із Афганістану та Іраку з людьми, котрі шукають притулку. Потім ці люди рухаються у бік кордонів Євросоюзу. Саме тому прикордонники Польщі, Литви й Латвії споруджують огорожі з колючого дроту і намагаються не впускати мігрантів.

З січня до вересня 2021 року прикордонна служба Польщі запобігла 9 287 спробам перетину кордону з Білорусі в Польщу, і з них 8 тис. були зафіксовані лише за два останні місяці.