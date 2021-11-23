Байден наказав розконсервувати 50 млн барелів нафти із стратегічних резервів

Міністерство енергетики США надасть доступ до 50 млн барелів нафти із стратегічних резервів. Про це 23 листопада повідомив президент США Джо Байден.

До таких заходів очільник країни вдався, щоб знизити ціни для американців та усунути невідповідність між попитом та пропозицією.

Щоб подолати нестачу постачання нафти, розконсервування відбуватиметься паралельно з Китаєм, Індією, Японією, Кореєю та Великою Британією.

У Білому домі констатують: лише завдяки консультаціям із цього питання протягом останніх тижнів ціни на нафту знизилися майже на 10%.

50 млн барелів нафти розподілятимуться двома шляхами.

Так, 32 млн барелів будуть передбачені для обміну. Це допоможе розконсервувати нафту. Повернеться продукт до стратегічного резерву протягом наступних років.

Ще 18 млн барелів допоможуть прискорити продаж нафти під час найближчих кількох місяців, який раніше санкціонував Конгрес.

– Президент готовий вжити додаткових заходів, якщо це необхідно, та готовий використовувати всі свої повноваження для координації з рештою світу, щоб підтримати достатнє постачання для виходу із пандемічної кризи, – йдеться у заяві Білого дому.

Видання Bloomberg відзначає: рішення президента США розконсервувати запаси нафти після того, як країни ОПЕК+ відкинули заклики до значного збільшення видобутку, є дипломатичною перемогою США та викликом владі Саудівської Аравії, Росії та іншим виробникам.

Офіційні особи ОПЕК+ уже попередили, що вони, найімовірніше, відмовляться від планів збільшення видобутку, а також від постачання своїх запасів на ринок.

На початку листопада Bank of America підвищив прогноз ціни нафти марки Brent. За його прогнозами, до кінця червня 2022 року ціна сягне $120 за барель.

В установі наголошують, що до різкого зростання цін на газ і вугілля у всьому світі призвела світова енергетична криза. Це прискорило відновлення цін еталонних нафтових ф’ючерсів, що торгуються на біржах у Лондоні та Нью-Йорку.

Видання Bloomberg, зокрема, прогнозує зростання попиту на бензин, дизельне та авіаційне паливо у поєднанні з обмеженнями переробних потужностей.