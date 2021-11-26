Андрій Кузнечик

У Мінську 25 листопада затримали фрілансера білоруської служби Радіо Свобода Андрія Кузнечика.

За словами його дружини, Андрій близько 17:00 виїхав на велосипеді гуляти, а вона залишилася вдома з двома дітьми. Потім зв’язок з ним зник. Через певний час Андрій повернувся з чотирма людьми в цивільному.

— Один представився Іваном, мабуть, головний. Ні, хто вони, ні звідки – не повідомили. Мені наказали піти в іншу кімнату і доглядати за дітьми, не заважати. Обшук був досить “інтелігентним” – мої речі та речі дітей не чіпали. У Андрія забрали всю техніку і телефон, мій мобільний телефон, планшет та гроші. Андрію наказали одягнутися і піти з ними. З речей нічого не дозволили взяти з собою, крім запасних штанів. Сказали, що заберуть його ненадовго, на пару днів, – розповіла дружина Андрія Алеся Рак.

Дружина затриманого встигла підписати документ із переліком конфіскованих речей. Алеся не знає, на якій підставі затримали її чоловіка.

Сім’я Кузнечика проживає в Мінську, виховує двох маленьких дітей. За освітою Андрій філолог, затятий велосипедист.

У липні 2021 року у Мінську силовики увірвалися до офісу білоруської служби Радіо Свобода та затримали кількох журналістів, але пізніше відпустили під підписку про невиїзд.

Наразі у Білорусі 29 представників медіа перебувають за ґратами, десятки були змушені залишити країну.

Читайте У Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу Романовську

Фото: Радіо Свобода