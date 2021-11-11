У Білорусі затримали дворазову чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську, яка виступала проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Спортсменку заарештували 10 листопада, коли вона поверталася з тренування.

Романовську затримали за статтею 24.3 (Непідкорення законному розпорядженню чи вимозі посадової особи під час виконання нею службових повноважень) КоАП Білорусі. Її доставили до Партизанського РУВС, а пізніше перевезли в ІТТ.

11 листопада відбувся суд над Романовською, який постановив оштрафувати спортсменку на 90 базових величин (2 610 білоруських рублів або трохи більше 27 тис. грн).

На суді спортсменці інкримінували статтю 24.23 п.1 – порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингів, вуличної ходи, іншого масового заходу, вчиненого учасником таких заходів.

Олександра Романовська – чемпіонка світу та дворазова чемпіонка зимової Універсіади-2019, багаторазова призерка етапів Кубка світу.

Після початку протестів у Білорусі Романовська активно висловлювала свою громадянську позиції. У серпні 2020 року вона підписала відкритий лист спортсменів з вимогою до влади припинити насильство та провести повторні президентські вибори.

У жовтні 2020 року головного тренера національної збірної Білорусі Миколу Козенка проінформували, що Романовську звільнили з команди “за прогули”.

Інцидент з Тимановською

Влітку під час літньої Олімпіади-2020 у Токіо уваги світової спільноти була прикута до білоруської легкоатлетки Світлани Тимановської.

Після того, як вона розкритикувала рішення тренерів включити її в естафету, хоча Тимановська спеціалізується у бігу на 100 м та 200 м, її відсторонили від участі у змаганнях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто ухвалив рішення щодо примусового повернення спортсменки з Токіо до Мінська.

В аеропорту Токіо Тимановська звернулася за допомогою до поліції. Згодом спортсменка через Відень полетіла до Польщі, яка надала їй гуманітарну візу.

Джерело: BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation

Фото: Прессбол