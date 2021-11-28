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Повінь в Індії: вода затопила дороги, а школи закрили

Юля Захарченко редакторка стрічки
повінь, негода

Місцеві мешканці Індії потерпають від повені, спровокованої надмірними дощами на території країни. Вода затопила багато доріг, а деякі станції метро закрили для руху потягів.

За даними іноземних ЗМІ, подекуди зафіксували понад 37 та 67 мм опадів. Синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Індії.

Найближчим часом у країні знову пройдуть помірні дощі з грозами, тож ситуація з повінню може погіршитися ще сильніше.

У місті Ченнай закрили місцеві школи та інші навчальні заклади. У деяких частинах Індії сильні дощі призвели до виникнення болота у місцевостях.

Протягом останнього тижня жителі населених пунктів вимикають світло у будинках чи на вуличних ліхтарях з міркувань безпеки. За різними даними, водою затопило щонайменше 293 вулиці у 108 мікрорайонах.

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Джерело: The times of India

Фото: Dreamstime

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