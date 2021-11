Повінь в Індії: вода затопила дороги, а школи закрили

Місцеві мешканці Індії потерпають від повені, спровокованої надмірними дощами на території країни. Вода затопила багато доріг, а деякі станції метро закрили для руху потягів.

За даними іноземних ЗМІ, подекуди зафіксували понад 37 та 67 мм опадів. Синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Індії.

#India – Chennai witnesses record rainfall in 200 years, several areas flooded. Experts attribute the prolonged monsoon in Southern India to climate change. https://t.co/VxOM16AwWl #floods #flooding #ClimateEmergency #climateCatastrophe #ClimateActionNow

Найближчим часом у країні знову пройдуть помірні дощі з грозами, тож ситуація з повінню може погіршитися ще сильніше.

У місті Ченнай закрили місцеві школи та інші навчальні заклади. У деяких частинах Індії сильні дощі призвели до виникнення болота у місцевостях.

Tamil Nadu in red alert; several parts of Chennai witnessed waterlogging following heavy rainfall. @Pramodmadhav6 gets us this ground report. #ITVideo #Flood pic.twitter.com/Uq1DjECkeh

— IndiaToday (@IndiaToday) November 28, 2021