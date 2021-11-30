Таблетки від коронавірусу: коли з’являться в аптеках та чи замінять вакцину?

Зараз світові фармацевтичні компанії ведуть потужну боротьбу за найефективніші ліки проти коронавірусу. Бо ціна питання – мільярди доларів.

То що це: порятунок людства чи великий бізнес? Яка ефективність цих пігулок, коли вони з’являться на полицях наших аптек, скільки коштуватимуть та чи стануть альтернативою вакцинації?

І чому новий препарат може перетворити Covid-19 на супервбивцю? Вчені з Гарварду допомогли розібратися.

Ліки проти коронавірусу стануть величезним медичним проривом.

Завдяки новим таблеткам смертність від вірусу, яка щотижня в Україні б’є антирекорди, може скоротитися більше ніж у двічі.

Таких обнадійливих результатів скоро може добитися Великобританія. Саме вона першою у світі схвалила для використання антиковідні пігулки Молнупіравір, які розробила американська компанія Merck.

Ліки, які борються не з наслідками вірусу, а знешкоджують сам патоген в організмі. Не дають вірусу створювати свої копії.

Цей препарат призначається сімейним лікарем і хворий може приймати його вдома протягом 5 днів.

Виявляється частина досліджень Молнупіравіру проводилась в Україні. Ця фаза тривала 11 місяців.

Цей препарат можна назвати чарівним ще й тому, що він убиває навіть мутований вірус. Тобто дієвий проти нових штамів.

Мерк добряче вдарив по амбіціях Pfizer, який виграв вакцинні перегони, а нині пасе задніх. Та фармкомпанія гучно заявила: саме вона скоро випередить конкурента. Бо їх Паксловід куди кращий. Він знижує ризик госпіталізації та смерті серед людей з групи ризику на 89%. У той час, коли Merck приблизно на 50%.

Борис Бриль, лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру наголосив, що більш перспективним вважають препарат компанії Pfizer. Бо той працює за іншою схемою та складається з двох компонентів. Один із них зупиняє розмноження вірусу, а інший, складовою якого є препарат від СНІДу – не дає швидко розпадатися цій речовині.

Лише на цій новині акції компанії Merck впали майже на 10%, тоді як Pfizer, навпаки, підскочили на 13%.

Тож нові таблетки – це велика гра фармгігантів чи реальне рятунок людства?

Про гонитву за великими грошима заговорили, коли з’явилася інформація про ціну Молнупіравіра. Пятиденний курс лікування цим препаратом, виллється у добрячу копійчину: $700!

Ціна 18 тис. грн за п’ять днів викликала хвилю критики в США. Адже на розробку препарату пішли гроші платників податків.

Таку ж ціну на свій антиковідний препарат планує встановити й Pfizer. Звісно, такою вона буде для багатих країн. Але це аж ніяк не зменшило чергу з претендентів на цілющі пігулки.

Серед тих, хто чекає, і Україна. Міністерство охорони здоров’я повідомило, що усе залежить від домовленостей компаній у першу чергу із США, а квота виділена на інші країни поки невідома. Остаточна ціна для українців також поки невідома. Якщо лікарський засіб буде закуплений за кошти державного бюджету, він буде безоплатний для наших громадян. Якщо фармацевтична компанія захоче продавати його через мережу дистриб’юторів та аптек, він буде платний.

Також у МОЗ наголосили, що ліки не можуть бути альтернативами вакцини, бо це<em> – </em>найдієвіший спосіб не захворіти на Covid-19. Коли йдеться про ліки, то це – етап лікування.

Однак, попри обнадійливу інформацію щодо ефективності препаратів, вірусологи припускають, що прийом таких ліків може спровокувати появу нових мутацій вірусу – куди смертоносніших, ніж ті, що існують нині.

Наприклад, людині призначають пігулки цілим курсом. Але ще до його завершення, хворому стає легше і він вирішує перервати лікування. Вірус при цьому вижив і мутував. Тоді пацієнт стає носієм більш небезпечного його різновиду, де летальність в рази вища. Тобто з’являється вірус супервбивця, якого ми самі створили.

Але це лише припущення, яких найближчим часом буде мільйон, так само як і спекуляцій навколо нових ліків. Тому нині запитань стосовно чудодійних пігулок лишається більше ніж відповідей.