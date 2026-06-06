У ніч проти 6 червня російські війська знову атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

Атака на Одеську область 6 червня: що відомо

Унаслідок російської атаки на Одеську область сьогодні зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

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За словами Кіпера, пошкоджень зазнала багатоповерхівка, територія медичного центру та будівля триповерхового готелю.

За іншою адресою руйнувань зазнали надвірна споруда та приватний житловий будинок.

Також пошкоджено складську будівлю, де виникло загоряння кормової добавки. Пожежу вдалося ліквідувати.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих унаслідок атаки немає.

На місцях ударів працюють екстрені служби та комунальні бригади.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та уточнення завданих пошкоджень.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну 6 червня російські війська застосували 272 безпілотники різних типів.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 249 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, ще на 13 локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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